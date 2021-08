Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli, ha parlato così a fine partita ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Juve:"Per me e per i miei compagni è come un sogno. Voglio dedicare la vittoria alla famiglia, alla squadra e a mio padre che festeggia oggi il compleanno. Siamo stati bravi e molto compatti, soffrendo fino all'ultimo e portandola a casa. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ma già alla prima avevamo giocato molto bene ma senza portare a casa punti. Nazionale? Per ora penso partita dopo partita, poi vedremo".