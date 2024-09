Empoli-Juventus, la conferenza stampa di D'Aversa: la scelta su De Sciglio

ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra il suoe la. Di seguito le sue dichiarazioni sulla partita, sul lavoro di Thiago Motta e anche sulle condizioni fisiche dell'ex della gara, Mattia De Sciglio.- "A me non piace guardarmi indietro, sia quando le cose vanno bene che quando vanno malche ci deve essere a prescindere. Non possiamo essere presuntuosi, sappiamo delle difficoltà della partita ma è anche bello affrontare questo tipo di partite".- "Sono poche le partite di Thiago Motta, ma non ha ancora subito goal. Significa che lavora bene, a Bologna ha fatto un percorso molto importante, è un allenatore molto preparato e le sue squadre sono complete sia in fase difensiva che offensiva. Nello studiare le partite di quest'annSono molto bravi a difendere e ripartire con giocatori di gamba, oltre ad avere qualità nei singoli. Da parte nostra non ci deve essere margine di errore".- "La Juve ha molti esterni d'attacco, anche i terzini sono propensi a spingere. Il duello sulle fasce è importante, ma in realtà noi dobbiamo vincere i duelli in tutte le zone del campo"."De Sciglio verrà con noi in panchina, me lo ha chiesto ed era giusto accontentarlo nonostante non sia ancora pronto per giocare"- "Non vorrei dare vantaggi alla Juventus, ma il sistema di gioco non è importante. Noi abbiamo un certo stile di gioco, ma possiamo anche cambiare modo di difendere in base all'avversario. Spero di fare la partita che abbiamo preparato".