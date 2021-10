Aurelio Andreazzoli si gode i pari punti del suo Empoli contro la Juventus nella classifica di Serie A, ma tiene i piedi ben piantati a terra. Queste sono state le sue dichiarazioni in proposito nella conferenza stampa post-Sassuolo:Rimaniamo sui punti e penso siano interessanti, è un buon bottino che non ci deve far stare tranquilli ma ci deve dare soddisfazione, ci deve far capire che l'interpretazione ci porterà dove vogliamo arrivare".