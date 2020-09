Tornato all'Empoli dove è cresciuto, l'ex attaccante della Juventus Under 23 Marco Olivieri ha raccontato il trasferimento: "Quando mi ha chiamato l'agente dicendomi dell'interesse dell'Empoli ero in ritiro con la Juve. Mi volevano fortemente, conoscevo l’ambiente e non ci ho pensato un attimo - ha detto a Empolichannel.it - Sono andato via che ero un ragazzino, torno da uomo. Alla Juve sono cresciuto molto, spero di ripagare la fiducia di tutti. Passo da un campionato fisico come la Serie C alla Serie B, che ho sempre visto e spero che sia diversa. Mi auguro di fare bene".