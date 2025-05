Empoli-Lazio, l'espulsione di Colombo fa discutere

Getty Images

La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio sull'Empoli, ma a far discutere è l'espulsione di Lorenzo Colombo. L’attaccante dei toscani è stato allontanato dal campo al 38’ per doppia ammonizione, lasciando i suoi in inferiorità numerica in un momento cruciale del match.Il primo cartellino giallo è arrivato per un fallo a centrocampo, mentre il secondo, molto più contestato, è stato mostrato pochi minuti dopo per un contatto con Gigot. Colombo, ex Milan, ha allargato leggermente la gamba nel tentativo di anticipare l’avversario, ma il direttore di gara ha giudicato l’intervento irregolare, scatenando le proteste della panchina dell’Empoli.

Una decisione che potrebbe condizionare l’andamento della ripresa, con la squadra di D'Aversa ora chiamata a una rimonta in dieci uomini. Al 45’, la Lazio conduce con merito ma con un episodio arbitrale che lascia più di un dubbio.