L'Empoli Ledies ha ufficializzato come allenatore per la prima squadra Alessandro Spugna, ex tecnico della Primavera della Juventus. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale della società toscana: "Le prime impressioni sono state belle e forti; ho trovato una società molto ben organizzata, ambiziosa e che ha grande voglia di costruire qualcosa di importante. Personalmente è una grande opportunità, arrivo da una Primavera e adesso ho la possibilità di guidare una squadra di Serie A come l’Empoli. È un’altra tappa del mio percorso di crescita, che mi ha visto partire dalle leve inferiori, proseguire con la Primavera della Juventus Women e oggi mi porta in un club importante. Voglio ringraziare la Juventus per quanto fatto assieme, in particolar modo Stefano Braghin che mi affidò la Primavera due anni fa e Rita Guarino che mi ha aiutato moltissimo nella mia crescita. Il ringraziamento è d’obbligo e se oggi ho questa grande opportunità lo devo molto al club bianconero”