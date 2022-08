Torna in campo laPrimavera di Paolo. Questa volta l'avversario è l'Empoli reduce da una vittoria e una sconfitta, attualmente a quota tre punti in campionato. Un punto in più per i bianconeri che hanno pareggiato per 1-1 all'esordio contro il Sassuolo e poi hanno vinto per 4-0 sull'Udinese. Adesso una nuova gara per la squadra di Montero.IL TABELLINOMarcatori: 13' Kaczmarski (E), 19' Nonge (J), 23' Mancini (J), 52', 60' Turco N. (J),Empoli: Fantoni, Indragoli, Magazzù (56' Nabian), Fini (56' El Biache), Bolì, Ignacchiti, Renzi, Kaczmarski, Rosa, Tropea, DragonerA disposizione: Seghetti, Filippis, Barsi, Seck, Vallarelli, Sodero, Sabbatasso, Crasta, Botrini, Lanza, Bonassi, Ekong, Nabian, El Biache(4-4-2): Daffara, Turco S., Citi, Huijsen, Rouhi, Doratiotto, Nonge (58' Pisapia), Maressa, Mbangula, Turco N., Mancini (58' Yildiz)A disposizione: Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Pisapia, Dellavalle, Hasa, Domanico, Ripani, Galante, Yildiz, Anghelè, Ledonne, Solberg, Moruzzi, MorleoAmmoniti: Fini (E), Kaczmarski (E), Huijsen (J)60' - POKER JUVE ancora Nicolò Turco glaciale sotto porta supera Fantoni con uno scavetto58' - Entrano Yildiz e Pisapia per Mancini e Nonge56' - Cambi Empoli in campo Nabian e El Biache52' - TRIS JUVE con Nicolò Turco che si invola ed è freddissimo a superare Fantoni46' - Riparte la garaINTERVALLO38' - Ammonito Huijsen30' - Ammonito Kaczmarski23' - VANTAGGIO JUVE con Mancini all'esordio, Mbangula si invola a sinistra e prova a calciare ma trova la deviazione di Mancini, primo gol in bianconero19' - PAREGGIO JUVE con Nonge che calcia con il mancino e trova una deviazione di un avversario in porta15' - Ammonito Fini per fallo su Mbangula13' - VANTAGGIO EMPOLI con Kaczmarski che calcia dal limite dell'area molto forte, Daffara ci arriva con la punta delle dita ma non riesce a respingerlo. Empoli in vantaggio3' - Rosa in area di rigore salta un bianconero e calcia in porta, ottimo nella risposta DaffaraINIZIA LA GARA!