Travolgente la Juventus Primavera di Paolo Montero. I bianconeri con la vittoria sull'Empoli si portano a quota 7 punti in classifica con due vittorie e un pareggio. Ancora imbattuti in questo Campionato Primavera 1 i ragazzi bianconeri. A segno per la Juve prima Nonge, poi Mancini che all'esordio da titolare in maglia bianconera è andato in rete, una doppietta per Nicolò Turco e la rete di Yildiz. Queste le pagelle:Si supera a inizio partita su Kaczmarski salvando il risultato. Sulla rete ha poche colpe.Non si fa sorprendere. Preciso, partita attenta e pulita.Il capitano della Juventus oggi. In difesa non si fa mai superare dagli avversari, bene nelle chiusure, guida la difesa.Viene ammonito nel corso del primo tempo. Nella ripresa è molto attento. Dal 76' Dellavalle S.V.Qualche incertezza di troppo che concede troppi spazi nel primo tempo all'Empoli.Luci e ombre, si accende e poi scompare. Qualche pallone sbagliato di troppo. Dal 87'S.V.Uno dei migliori della gara. Gioca soltanto un'ora, riporta la Juve in parità dopo essere andata sotto e trascina i compagni. Dal 59'6 ci prova ma non incide molto.Nel primo tempo si vede poco. Tocca pochissimi palloni e non entra nel vivo del gioco. Cresce nel secondo tempo.Si invola, grandi meriti in occasione della rete di Mancini che viene proprio servito dall'esterno. Grande corsa, si sacrifica anche in fase di ripiego.Il migliore in campo. Glaciale sotto porta mette a segno una doppietta. Grintoso lotta su ogni pallone, ottimo inizio di stagione per il bomber bianconero. Dal 76'S.V.Esordio da titolare con la maglia della Juventus ed è subito gol. Subito convincente. Dal 59'7 entra, si invola e segna al primo pallone toccato, qualità e quantità da vendereLa sua squadra dopo un inizio sotto tono si riprende, grintosi e molto offensivi. Una buona prestazione ed un'altra vittoria in campionato.