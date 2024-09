È tutto pronto allo stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena" per il match travalido per la quarta giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 18.00). I bianconeri sono arrivati in Toscana solo poche ore fa, rinunciando al classico ritiro pre-partita per ottimizzare i tempi considerando i tanti impegni in calendario, ma ora sono pronti a scendere in campo per andare a caccia di una vittoria molto importante in attesa dell'esordio in Champions League di martedì sera.