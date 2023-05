Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro la Juventus. Ecco le sue parole."Una serata indimenticabile, storica. I ragazzi mi hanno sorpreso, venivamo da una settimana particolare in cui avevamo fatto festa, lasciato qualcosa, ma negli ultimi tre giorni abbiamo fatto bene. La cosa che mi fa più piacere è che hanno capito cosa voglio. Io per primo non mi dimenticherò mai questa serata.Dal punto di vista tecnico non siamo nemmeno la metà della Juve, ma abbiamo messo in campo il nostro massimo. La Juve non dimentichiamo che ha avuto una stagione tribolata, che però aveva 69 punti e dovevano per forza vincere. Noi però giocavamo liberi, delle volte il nostro massimo non basta, oggi abbiamo fatto 4 gol a una squadra devastante. Tutto il cinismo del campionato è arrivato oggi".