Cambio forzato per la Juve al 36' del match contro l'Empoli, pochi minuti dopo il gol del vantaggio di Moise Kean. A chiedere la sostituzione è Denis Zakaria: il centrocampista svizzero, secondo quanto riportato in diretta dai cronista di DAZN, ha sentito "tirare" l'adduttore sinistro ed è stato costretto a lasciare il campo. Dentro al suo posto Manuel Locatelli. Da valutare le condizioni del giocatore, che al momento del cambio ha mostrato non poca preoccupazione scuotendo ripetutamente la testa.