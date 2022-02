Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Juventus ha interrotto, dopo 54 partite (51V, 3N), la sua imbattibilità in Serie A. Le bianconere hanno infatti incassato contro l’Empoli il primo ko da quello contro il Sassuolo del marzo 2019.

Lisa Boattin ha segnato tre gol in questa Serie A, eguagliando lo score realizzativo del campionato 2017/18.

Lisa Boattin (tre reti e quattro assist) è il difensore che ha partecipato a più gol in questo campionato.

Valentina Cernoia e Cristiana Girelli sono le due giocatrici che nella sfida tra Empoli e Juventus hanno effettuato più tiri (quattro a testa)."