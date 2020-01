di Lorenzo Bettoni

Giuliani 5.5 - Esce senza trovare la palla in occasione del pari dell'Empoli.



Salvai 6 - E' una delle novità proposte da Guarino dal primo minuto. Torna titolare ma da terzino destro. Si adatta come può. (64' Sikora 6 - Col pilota automatico.)



Gama 6 - L'Empoli non si fa vedere molto dalle sue parti, brava ad allontanare ciò che deve.



Sembrant 5.5 - Sorpresa dal movimento di Acuti che pareggia i conti.



Boattin 6 - Di solito prende più l'iniziativa, cresce alla distanza.



Galli 6 - Soffre un pò il pressing delle toscane. Pedersen 6.5 - Va vicina al gol del vantaggio, inserimenti sempre precisi.



Rosucci 6 - Taglia e cuce ma pure lei è messa in difficoltà dall'organizzazione dell'Empoli (74' Caruso 6 - Dà la quantità che serve)



Bonansea 6 - Qualche buona giocata, soprattutto nel secondo tempo. Ma non è ancora lei (82' Zamanian sv)



Girelli 7 - Segna il gol del primo vantaggio della Juve: è il numero 12 in 12 partite. Bella sponda per il bis di Cernoia che riporta in vantaggio le bianconere



Cernoia 7.5 - Gol e assist pure per lei. E' la migliore in campo della Juve. Il passaggio decisivo per Girelli è semplicemente spettacolare. Continua la sua grandissima stagione.



All. Guarino 6.5 - Pronti via prova Salvai terzino destro. Un esperimento che riesce solo parzialmente perché le sue ragazze subiscono ancora gol. Resta il vantaggio sulla Fiorentina. Per oggi può sorridere, forse solo per il risultato.