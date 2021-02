Dopo la Coppa Italia, torna il campionato per la Juventus Women. L'avversaria, però, non cambia: sarà di nuovo l'Empoli ad affrontare le bianconere. Una sfida che è sinonimo di spettacolo - in coppa è terminata 5 a 4 per la Juve - e che può nascondere delle insidie. Inoltre, la squadra di Guarino dovrà fare a meno di alcune pedine importanti a centrocampo, come Galli, Caruso e Pedersen. Una partita dal risultato per nulla scontato e che richiederà il massimo sforzo alla Juve Women per continuare a tenere dietro in classifica il Milan.



IL TABELLINO



Empoli-Juve Women: 0-1



Marcatrici: (Girelli 27')



Empoli (4-3-3): Capelletti; De Rita, Giatras, Binazzi, Acuti, Bellucci, Prugna, Cinotti, Glionna, Dompig, Polli. A disp. Iannazzo, Fabbroni, Knol, Toniolo, Morreale, Caloia, Fedele, Miotto, Fabiano. All. Spugna

Juve Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Sembrant, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig​. A disp. Bacic, Gama, Giordano, Lundorf, Caiazzo, Ippolito, Berti, Maria Alves, Staskova​. All. Guarino



Ammonizioni: (Cinotti (E) 45')



Arbitro: ​sig. Di Graci della sez. di Como



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com:



INTERVALLO



45' - OCCASIONE JUVE, Bonansea entra in area e mette in mezzo, velo di Girelli per Zamanian che prova a piazzare ma trova un'altra parata super di Capelletti



45' - Conclusione forte di Cinotti, Giuliani si fa trovare pronta 41' - OCCASIONE JUVE, stop, rientro e tiro a giro di Zamanian che trova l'ottima parata di Capelletti



40' - OCCASIONE EMPOLI, azione lanciata da un errore di Giuliani, Glionna entra in area e la sua conclusione finisce di poco alta



27' - GOL JUVENTUS, missile di Girelli che incrocia il tiro che va a infilarsi sotto l'incrocio



24' - OCCASIONE JUVE, cambio gioco preciso di Girelli che serve in corsa Bonansea, in area l'attaccante prova a scavalcare Capelletti con un colpo sotto ma il pallone scheggia la traversa ed esce



14' - Cross pericoloso di Glionna, brava Giuliani ad anticipare l'attaccante empolese



8' - Dribbling al limite di Zamanian che entra in area e tira, conclusione forte ma centrale



7' - OCCASIONE JUVE, Tiro di Rosucci dentro l'area murato dalla difesa



7' - OCCASIONE JUVE, Salvai salta sola in area, il suo colpo di testa è centrale



4' - Palla tagliata in area di Girelli, leggermente lunga Bonansea non può arrivarci



0' - Fischio d'inizio