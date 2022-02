di Marco Amato

Crollo verticale della Juventus Women che perde 2 a 1 contro l’Empoli. Le gambe pesanti come macigni, la testa offuscata: gli effetti dei tanti impegni, delle recenti sfide internazionali, dello sprint di inizio stagione. Ne esce fuori una prestazione ampiamente insufficiente, con la difesa protagonista di errori grossolani e sbavature a cui i tifosi bianconeri non sono abituati, e un attacco che crea, cerca il pari, ma sbaglia occasioni su occasioni. È un momento no, questo è poco ma sicuro. La squadra di Montemurro, però, ha la forza – tecnica e mentale -, per rialzarsi e lasciarsi alle spalle un pomeriggio che va dimenticato il prima possibile.



LE PAGELLE





PEYRAUD-MAGNIN 6 - Non ha colpe sui gol subìti, per il resto risponde presente quando serve



HYYRYNEN 5.5 - Nella giornata no della difesa bianconera è quella che commette meno errori (Dal 66' LENZINI 6 - Con la sua grinta, la Juventus riesce a recuperare palla e tenere il baricentro alto)



GAMA 5 - Macchinosa e poco precisa negli interventi, giornata da dimenticare per tutto il reparto arretrato



SEMBRANT 5 - La strada verso la condizione migliore è ancora lunga, oggi lo si è visto chiaramente, sarebbe stato strano il contrario. Come Nilden, ha responsabilità sui due gol nel primo tempo



NILDEN 5 - Troppo leggera in marcatura, nelle due occasioni dove l'Empoli trova il gol nel primo tempo. Prova difensiva ampiamente insufficiente, e anche in avanti è poco precisa (Dal 55' BOATTIN 7 - Fa tutto bene, benissimo, in occasione del gol del 2 a 1 e ha il merito di guadagnare un rigore) CARUSO 6 - Prova a scombinare le carte tra le linee, ci riesce con fortune alterne, ma la sua prestazione è sufficiente



ROSUCCI 5 - Scarica di gambe e di testa, paga i tanti impegni. Rincorre le avversarie con la consueta generosità, ma questa volta non basta: le gambe non rispondono a quello che vorrebbe la testa (Dal 46' PEDERSEN 6 - Dà ordine al centrocampo e dai suoi piedi nascono diverse occasioni pericolose)



GROSSO 6 - La sua qualità è uno spiraglio di luce in una giornata da incubo per la Juventus. Le sue incursioni offensive seminano il panico. Nota negativa: deve trovare il coraggio di concludere, quando si crea lo spazio per farlo (Dal 66' BONFANTINI 6.5 - Delizioso l'assist per Boattin)



HURTIG 5 - Spreca una buona occasione nel finale di primo tempo, una delle pochissime volte in cui riesce ad entrare nel vivo del gioco (Dal 46' BONANSEA 6 - Un altro passo, un'altra pericolosità)



GIRELLI 5 - La sua prova rappresenta plasticamente il momento difficile delle bianconere. Attaccante infallibile, oggi non trova la porta, nemmeno nelle occasioni in cui, in altri momenti, avrebbe segnato ad occhi bendati, nemmeno dal dischetto del rigore



CERNOIA 6 - Dal suo mancino nascono occasioni pericolose, che le compagne non sfruttano



All. MONTEMURRO 5 - I tanti impegni tra club e nazionali, lo sprint di inizio stagione: tutto questo sta pesando come un macigno sulle gambe e sulla testa delle bianconere. La sensazione, però, è di aver messo in campo una squadra davvero troppo scarica