La Juventus Women vince 5-4 sul campo dell'Empoli nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, una gara dai mille volti per le bianconere (oggi in maglia arancio-nera)!Questi i nostri voti:3 punizioni di Glionna, 3 gol, e il terzo è un suo regaloPrecisissima nelle diagonaliRegala la punizione che sblocca la gara con un intervento da kung fu al limite della propria areaBuona guardia e incorna la rete della vittoriaGol da cineteca e assist a Zamanian, what else?Il centrocampo fatica a servire palle efficaci, lei è nel palloneNon sempre impeccabile, ma rimedia col mestiereIl suo ingresso a partita in corso aggiunge pulizia di tocco e dai suoi piazzati pennellati scaturiscono il 4° e il 5° gol della JuveIl gol che restituisce speranze alla Juve compensa una prestazione sotto i suoi standardEntra e pareggia i conti- Fatica enormemente a trovare spuntiIl suo peso offensivo aiuta ad abbassare la difesa dell'Empoli- Preziosissima boa e trova anche il gol- Ci prova con la consueta vivacitàLa Juve parte male ma lei sa toccare le corde giuste delle sue ragazze quando c'è da reagire: ultimi 20 minuti col 4-2-4 e match clamorosamente ribaltato