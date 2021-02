1







di Marco Amato

Vittoria netta e mai in discussione della Juventus Women che batte l'Empoli 3 a 0. Sugli scudi l'attacco e, in particolare, l'accoppiata Girelli-Bonansea.



GIULIANI 6.5 – Poco precisa con il pallone tra i piedi, rischia di mettere in difficoltà tutto il reparto. Comunque esce senza subire reti e sul finire del secondo tempo compie una parata da applausi



HYYRYNEN 6.5 – Dalla sua parte Dompig prova ad andare via, ma trova davanti un muro (Dall'86' LUNDORF s.v. - Una manciata di minuti in campo)



SALVAI 6.5 – Sempre precisa e tempestiva negli interventi



SEMBRANT 5.5 – Qualche sbavatura di troppo in marcatura



BOATTIN 6.5 – Non è brillante come al solito quando si tratta di spingere; in difesa è sempre precisa e attenta



ROSUCCI 7 – Tanta grinta e diversi palloni sporcati e recuperati: una prova di sostanza



ZAMANIAN 6 – Prima parte di match condizionata da un infortunio alla caviglia, poi si riprende e crea un'occasione pericolosa. Poteva fare meglio, invece, sul velo di Girelli



CERNOIA 7 – Buona gestione del pallone in mezzo al campo ma anche tanta corsa e quantità (Dal 66' IPPOLITO 7 - Esordisce in Serie A e lo fa con grande personalità, mettendo in mostra qualità tecniche non indifferenti)



BONANSEA 8 – Dalla destra arrivano le azioni pericolose della Juventus, una spina nel fianco della difesa empolese. Firma gli assist per Hurtig e Girelli



GIRELLI 9 – Un gol che mette in mostra tecnica, potenza e controllo. Nel secondo opportunismo e piazzamento. Oltre a questo, tanto lavoro per la squadra e per favorire la manovra bianconera. 0,5 in più per uno stop di tacco al volo al 75' che è la ciliegina sulla torta (Dal 78' STASKOVA 6 - Tanto impegno in fase offensiva, non trova lo spunto per aggiungere il suo nome al tabellino)



HURTIG 7 – Una leonessa in gabbia, non riesce a trovare spazi: brava la difesa empolese a non farla mai andare via. Ancora più brava lei a sfruttare l'unica occasione buona e segnare il 2 a 0 (Dall'85' BERTI s.v. - Pochi minuti in attesa della ripresa del campionato Primavera)



All. GUARINO 8 - La partita di Coppa Italia ha insegnato tanto e si vede. Corretto quello che non andava, la Juventus Women vince nettamente senza rischiare nulla. Questa volta lo spettacolo è arrivato solo dalla sponda bianconera, e non era scontato visto le assenze