Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Dopo il successo per 1-0 nella gara d'andata, l'Empoli potrebbe restare imbattuto per due partite consecutive nella stessa Serie A TIM contro la Juventus per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1998/99 (1V, 1N) - i bianconeri non perdono le due sfide stagionali contro una formazione neopromossa dal 2012/13 (v Sampdoria)".