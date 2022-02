di Fabio Marzano, inviato al Castellani

E' terminata in questa istante la prima frazione di gara tra Empoli e Juventus con il punteggio di 1-2 in favore dei bianconeri, grazie alle reti messe a segno da Kean in occasione del momentaneo vantaggio, raggiunto poi dalla rete di Zurkowski. A 10 secondi dalla fine del priom tempo però ci penserà Dusan Vlahovic a portare i suoi nuovamente avanti. E' stata una buona Juve quella vista in campo nei primi 45 minuti, con diverse occasioni da gol create dall'attaccante serbo fin qui, in ottima condizione. Così come è stato impeccabile anche l'olandese de Ligt, sempre piu fondamentale per le gerarchie di Allegri. Sottotono invece la prestazione dell'ex Barcellona Arthur, che ancora non sembra ancora essere entrato in partita. Anche per l'ex Psg è stato un avvio positivo, confezionato dal gol che ha sbloccato l'incontro. Di seguito i TOP e FLOP dei bianconeri in questa primo tempo del Castellani.