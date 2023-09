La Juve chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Danilo su calcio d'angolo. Spreca poi il 2-0 con Vlahovic che calcia un rigore bruttissimo. Ma la squadra sembra esserci, con i suoi limiti, un po' di qualità che manca negli ultimi metri, ma l'atteggiamento è quello giusto, quello più simile ad Udine rispetto a una settimana fa. Perin è spettatore e questo è un buon segnale per Allegri ma i bianconeri dovranno chiudere il match alla ripresa, per evitare vecchi fantasmi.