La Juve, penalizzata di 10 punti meno di trenta minuti prima del fischio d'inizio, chiude il primo tempo a Empoli sotto per 2-0. Il rigore di Caputo e la rete in mischia di Luperto segnano la prima frazione di una Juve che non è apparsa spenta o malvagia, ma che dietro ha concesso sempre l'occasione nelle discese dell'Empoli. Da segnalare anche una traversa di Milik e un gol divorato da Bremer, ma anche un'occasione importante per Vlahovic e un paio di conclusioni interessanti firmate Rabiot e Kostic.