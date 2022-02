Grande attesa ad Empoli: sabato arriva la Juventus e si va verso il tutto esaurito al Castellani, secondo le nuove norme che prevedono una capienza del 75%. Già venduti oltre 7.000 biglietti.



Il comunicato del club toscano:



Sono oltre 7000 i tagliandi venduti in prevendita per la sfida tra Empoli e Juventus in programma sabato 26 febbraio 2022 alle ore 18.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Oltre alla Poltronissima, la Poltrona e la Tribuna Inferiore, sono esauriti anche i settori ospiti (Curva Sud e Tribuna Laterale Sud) la Tribuna Laterale Nord e la Curva Nord.

In virtù di ciò, sono aperte le vendite per la Curva Nord Ovest, con i tagliandi che saranno disponibili al prezzo di € 35,00 solo per i residenti della Regione Toscana nei soli punti vendita VIVATICKET presenti in Toscana (la vendita per questo settore non sarà attiva online). Infine, sono tutt’ora disponibili, i biglietti di Maratona Superiore, sempre solo per i residenti della Regione Toscana nei soli punti vendita VIVATICKET presenti in Toscana".