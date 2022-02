Archiviata la Champions League, almeno per ora, è di nuovo tempo di pensare al campionato per la Juve. L'appuntamento di oggi è allo Stadio Castellani, per affrontare l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nella gara valida per la 27^ giornata di Serie A. La squadra toscana, reduce dalla sconfitta della scorsa settimana contro la Sampdoria (0-2), è al 13° posto in classifica con 31 punti. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri, quella di oggi è una partita "da vincere assolutamente" per continuare a perseguire l'obiettivo del quarto posto e magari scalare qualche posizione in classifica, tanto più dopo i pareggi di ieri sera di Milan e Inter.



Segui la partita in diretta con noi de ilBianconero.com:



7' - Occasione per Zakaria dopo un bello scambio con Vlahovic sulla fascia destra, gran parata di Vicario



5' - Ci prova Danilo di testa, palla alta sopra la traversa



1' - Al via il match!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp.: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Verre, Henderson, Cutrone, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Parisi.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Morata, Locatelli, Aké. Soulé, Miretti