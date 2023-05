Empoli e Juventus si apprestano a scendere in campo per il ‘Monday night’ della terz’ultima giornata di Serie A.Dopo il pareggio in extremis contro la Sampdoria nella scorsa giornata, gli uomini di Paolo Zanetti possono finalmente scendere in campo con la mente sgombra, avendo già garantita la salvezza.I bianconeri dovranno lottare per ottenere il massimo dei punti, ma la gara contro l'Empoli potrebbe portarsi dietro le scorie dell’eliminazione patita in semifinale di UEFA Europa League contro il Siviglia. La situazione, per i ragazzi di Massimiliano Allegri, si complica ulteriormente con le squalifiche di due uomini importanti come Cuadrado e Danilo.Juve nettamente favorita - L'ultimo incrocio tra le due squadre disputato a Empoli risale al 26 febbraio 2022. In quell'occasione i bianconeri vinsero per 2-3 grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic e a una rete di Moise Kean. Betclic quota a 35.00 la ripetizione esatta di quell’esito. Inoltre, le scommesse sul numero di gol, prevedono una quota di 1.84 per l’Under 2.5 e di 1.90 per l’Over 2.5.L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 19 partite contro la Juventus in Serie A (in totale, 1 vittoria, 2 pareggi, 16 sconfitte). L'ultimo trionfo degli azzurri risale all'agosto del 2021, con il gol realizzato da Leonardo Mancuso.Una vittoria dell’Empoli è quotata da Betclic a 5.10, un pareggio a 3.87 e infine un blitz esterno della Juventus a 1.68.