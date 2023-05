La Juve si appresta a chiudere il, in una giornata che sarà determinante, chiave anche per la sentenza. I bianconeri però sono attesi anche dalla sfida del Castellani, dove affronterannonel 36esimo turno di campionato. Appuntamento alle ore 20.45, e con vari cambi rispetto alla sfida di giovedì contro il Siviglia, che ha sancito l'addioLa gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sui canali relativi alla piattaforma digitale.Assenti Cuadrado e Danilo, squalificati. Anche Pogba e Fagioli out per infortunio, insieme a De Sciglio e Bonucci. Vlahovic e Rabiot restano in forse.