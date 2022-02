Giornata numero 27 di Serie A TIM: la Juventus è ospite dell'Empoli, calcio d'inizio alle ore 18. Per i bianconeri, l'occasione di tenersi stretto il quarto posto, con uno sguardo anche oltre, soprattutto dopo i pari di Inter e Milan lì in vetta. All'andata i toscani avevano strappato una vittoria storica all'Allianz Stadium: fu decisivo Mancuso.



DOVE VEDERLA - La partita sarà esclusiva di DAZN; su IlBianconero.com, ci sarà la diretta testuale, commenti e approfondimenti, oltre a un ampio pre partita e post partita video.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri pensa al solito 4-3-3 ibrido: dubbi in attacco e a centrocampo, in difesa dipenderà tutto dalle condizioni di Leonardo Bonucci. Guarda le probabili formazioni nella gallery dedicata.