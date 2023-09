Dopo l'ottimo esordio in casa dell'Udinese e la brusca frenata contro il Bologna, quest'oggi latorna in campo in trasferta per la terza giornata di campionato di Serie A con l'obiettivo di centrare la seconda vittoria dell'anno. Di fronte si troverà quell'che l'ultima volta nel proprio stadio l'ha abbattuta con ben quattro gol, in una serata di fine maggio che però era già cominciata male con la notizia della penalizzazione di 10 punti arrivata circa mezz'ora prima del fischio d'inizio. Ora è tutta un'altra storia, deve esserlo, perchè ai bianconeri servono tre punti per restare in scia alle dirette rivali.- Il match sarà visibile come di consueto in streaming su DAZN ma anche in tv su Sky, si parte alle 20.45. Qui su ilBianconero diretta testuale, aggiornamenti live e ampio pre e post partita con tutti i commenti sulla serata.Più di un dubbio a questo giro per Massimiliano Allegri, con un ballottaggio soprattutto in difesa. Nella gallery le probabili formazioni della partita.