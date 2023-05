Senza storia e la stagione 2022/2023 va in archivio con due giornate d'anticipo. Ri-penalizzata a mezz'ora dal fischio d'inizio di questo posticipo del lunedì sera contro l'Empoli, la Juve crolla a Empoli. Lo fa giocando un discreto primo tempo in fase offensiva, chiuso però 2-0 per gli avversari a causa di due gravi sbandamenti difensivi. E se la prima frazione è uno shock, l'inizio della ripresa è il colpo di grazia: palla persa da Alex Sandro e gol del 3-0, con tanti saluti alla possibile rimonta e ai cambi appena fatti. Il gol di Chiesa nel finale è un premio alla sua buona prestazione, quello di Piccoli (il 4-1 finale) il segno che non resta nient'altro, nemmeno il sogno dell'impresa Champions da penalizzata, sarebbero servite le vittorie oggi e contro il Milan, almeno.