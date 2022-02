"Per come colpisce in contropiede, meriterebbe di più". Inizia così il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus, che nonostante la paura finale prende un bel 6.5 in pagella. "Ma non può rischiare tanto. Però conta la classifica: la storia si fa interessante". E interessati, tutti, sono i tifosi bianconeri, che gioiscono per una vittoria al cardiopalma al Castellani di Empoli: vuol dire tutto, ma vuol dire anche sette punti di distanza dal primo posto e soprattutto una quarta piazza ancora tenuta stretta, avvinghiata, perché è ciò che conta più di ogni altra cosa.



Leggi le pagelle nella gallery dedicata: qui in basso i voti ai giocatori della Juventus e i giudizi dai principali quotidiani sportivi.