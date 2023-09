Laesce con i tre punti dallo stadio Castellani di. Un secco due a zero sui toscani ed un rigore calciato da Dusanneutralizzato da Berisha. Un palo ed una traversa per i bianconeri rispettivamente con Moiseed Areknei minuti di recupero. I quotidiani premiano Federico, ritornato al gol ma anche Federico, ritornato titolare. In gallery le pagelle dai principali quotidiani sportivi.