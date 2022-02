di Fabio Marzano, inviato al Castellani

Il match del Castellani tra Empoli e Juve si è concluso da qualche istante con il punteggio di . E' una vittoria che fa bene alla Vecchia Signora, soprattutto in virtù dei passi falsi di Inter e Milan maturati nella giornata di ieri che, ora distano appena 7 punti dalla squadra allenata da Max Allegri. Quella contro i toscani è stata una gara ricca di colpi di scena sin dalla prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio dalla Juve per 1-2 grazie alle reti di Vlahovic e Kean, in mezzo, il gol del momentaneo pareggio di Zurkowski. Nella ripresa la Juve spinge sull'acceleratore e alla mezz'ora trova la rete del 1-3, ancora con un Vlahovic devastante, il quale segnerà la sua prima doppietta con la maglia della Vecchia Signora. Al 75' sarà invece il subentrato La Mantia a riaprire l'incontro, siglando il gol del 2-3.





