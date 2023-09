Serviva una risposta dopo il pareggio con il Bologna ed è arrivata. La Juve vince a Empoli, senza mai soffrire, mettendo al sicuro il risultato nel momento giusto. Aspettando test più probanti, andare alla pausa con sette punti, davanti al Napoli e subito dietro a Milan ed Inter, è un bel mattoncino in vista del prosieguo. Non sono stati cancellati i limiti e le difficoltà di questa squadra, ma dire che è la stessa Juve dell'anno scorso sarebbe ingiusto.La difesa, con Gatti sembra più solida e tranquilla. In attacco, un po' per volta, il gol lo stanno trovando. Allegri si arrabbia nel finale ma può essere soddisfatto.