Manca pochissimo allo Stadio Castellani al fischio d'inizio di Empoli-Juve, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp.: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Verre, Henderson, Cutrone, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Parisi.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Morata, Locatelli, Aké. Soulé, Miretti.