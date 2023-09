Dusanha calciato male un calcio di rigore ieri sera contro l'Empoli facendosi ipnotizzare da Berisha. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Dopo due gol in due partite calcia male il rigore per il tris. Da lì perde lucidità e prende il giallo per proteste, poi si fa pescare in fuorigioco sul gol di Pogba."Il rigore sbagliato è un buco in mezzo a una torta per il resto ottima: lotta, smista palloni, impegna Berisha".Sempre carico e desideroso di spaccare il mondo. Sbaglia il rigore del possibile raddoppio calciando debolmente. Crea di petto l’occasione per il gol annullato a Pogba, poi esce un po’ deluso.