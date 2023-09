Non brilla e non galoppa, o per lo meno, non ancora. Anche ieri contro l'Empoli non totalmente convincente Adrien. Di seguito le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani.Prima da vice capitano ma la prestazione non è all'altezza dei suoi standard. È ancora lontano dalla migliore condizione e si capisce dal fatto che perde spesso i contrasti e ritarda la giocata.Dopo una bella percussione iniziale spreca un contropiede alla mezzora portando troppo palla. Solido, ma non è ancora il vero Rabiot, probabilmente per la preparazione condizionata dal problema al polpaccio.Cerca lo spunto, soprattutto in corsa. È ordinato ma da uno del suo calibro è lecito attendersi molto di più.