La prima apparizione in questa Serie A quella di Federico. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani italiani:Debutto faticoso più per colpa del suo fisico imponente, che necessita di tempo per entrare in forma, che per gli avversari. Bada a Cambiaghi e si procura il rigore che l'amico Dusan sbaglia.Qualche difficoltà iniziale sui guizzi di Cambiaghi, poi prende le misure e con una bella percussione offensiva guadagna il rigore, dopo aver fatto valere assieme a Bremer la sua fisicità nella mischia da cui nasce lo 0-1.Fisicamente ha una marcia in più. Controlla la zona di competenza e si affaccia spesso in avanti fino a conquistare il rigore che poteva regalare il raddoppio.