Laha vinto due a zero ieri contro l'Empoli. Promosso anche il tecnico bianconero Massimiliano. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Chiesa in versione seconda punta funziona: due gol in tre partite. Due gol, una traversa e un palo: la sua Signora è un po' troppo sprecona però costruisce più che con il Bologna e dietro non sbaglia.La Juve ci mette un po' a carburare, sorpresa dalla rapidità dell'Empoli, poi sale di tono, segna e nella ripresa prende definitivamente in mano la partita, che avrebbe potuto chiudere con uno scarto maggiore. Da registrare qualche amnesia in palleggio, soprattutto nel primo tempo.Altro passo di crescita. La Juve ci mette un po’ a trovare la quadra ma soffre pochissimo e non incassa gol per la seconda volta stagionale