si affrontano nel terzo turno di campionato allo stadio Castellani, con i bianconeri che devono riscattare il passo falso interno contro il Bologna della settimana scorsa. La gara sarà diretta da Ayroldi, che sarà coadiuvato da Rossi e Perrotti. L'incarico del quarto uomo è stato affidato a Ghersini, mentre in sala VAR ci sarà la coppia composta da Di Martino e Di Paolo. Seguiamo in direttatutti gli episodi da97' - Termina ora il match.90' - Assegnati 7 minuti di recupero.65' - Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Pual Pogba trova la prima rete dal suo ritorno alla Juve con una conclusione al volo. Gol che però è stato annullato per la posizione in fuorigioco di Vlahovic.55' - Cross in area empolese con Mckennie che colpisce la sfera di testa, la quale va ad impattare sul braccio di un giocatore avversario. Ayroldi è stato richiamato dal VAR ma questo non ha cambiato la scelta iniziale del direttore di gara, che ha fatto riprendere con la rimessa dal fondo.48' - Ammonito Miretti per un intervento scomposto su Baldanzi.45' - Inizia ora la ripresa.SECONDO TEMPO48' - Termina ora il primo tempo.45' - Assegnati 3 minuti di recupero.36' - Rigore concesso alla Juve per un intervento irregolare di Maleh su Federico Gatti, atterrato in area nettamente dal giocatore empolese22' - Juve in vantaggio grazie alla rete di Danilo, che si riprende quanto gli era stato tolto in precedenza. Nella mischia c'è stato solo un semplice contrasto di gioco con il difensore empolese.10' - Annullato un gol a Danilo per fallo sul portiere da parte dello stesso brasiliano, che aveva depositato in rete dopo il fischio dell'arbitro.1' - Inizia il match in questo istante.