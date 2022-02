Andrea La Mantia, autore del secondo gol di serata dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juve.



CONTATTO CON DE LIGT - "Non l'ho rivisto, ma il contatto l'ho sentito. L'arbitro mi ha detto che l'ha rivisto...".



EMPOLI - "Siamo tranquilli perchè siamo costanti, in crescita, questa prestazione ci dà forza per continuare il campionato. Fare gol a un portiere come Szczesny è una grande soddisfazione. Bisogna preoccuparsi quando una squadra è piatta e non reagisce. Non arrivano i risultati ma questo atteggiamento ci premierà alla lunga".