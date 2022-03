L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa è intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com per la sua consueta rubrica settimanale, analizzando anche i casi da moviola del match tra Empoli e Juve (2-3 il risultato finale). Ecco il suo giudizio sul direttore di gara Maresca (al Var Valeri), a cui ha attribuito un 6 in pagella: "Partita complicata, lui lascia giocare. Mi rimane il dubbio sul contatto Rabiot-Zurkowski: l'arbitro fa continuare e Valeri non lo richiama al Var, ma secondo me valeva la pena rivederlo: il contatto c'era".