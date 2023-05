Pochi istanti fa la Juve ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la sfida di domani contro l'Empoli. Tanti giovani su cui puntare per Max Allegri, dato che figurano anche i nomi di Sersanti e Riccio. Assenti per squalifica Danilo e Cuadrado. Ci sarà invece Dusan Vlahovic, contrariamente a quanto aveva lasciato presagire Allegri in conferenza. Di seguito tutti i convocati.SzczesnyPinsoglioPerinBremerAlex SandroGattiRuganiBarbieriRiccioLocatelliKosticMirettiRabiotParedesSersantiChiesaVlahovicMilikKeanDi MariaIling-Junior