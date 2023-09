Siamo alla vigilia della teraza giornata di campionato, con la Juve che affronterà l'Empoli nella trasferta del Castellani. Ancora dubbi di formazione per Max Allegri, che in queste ore starebbe pensando ad una rivoluzione nel reparto difensivo. Come riportato da Tuttosport, infatti, contro i toscani dovrebbe accomodarsi in panchina Alex Sandro, con Federico Gatti che sembra in vantaggio per una maglia da titolare.