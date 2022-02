In campo



È tutto pronto, poco più di un'ora e lascenderà in campo allo stadio Castellani contro l'nella gara valida per la 27^ giornata di Serie A, una sfida che i bianconeri devono "assolutamente vincere", come sottolineato anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. In attesa del fischio d'inizio, previsto alle 18.05, ecco immagini e video del pre partita direttamente dalla Toscana: