Mancano poco più di 48 ore al fischio di inizio del match di campionato tra Empoli e Juve, con i bianconeri che sono chiamati a riscattare gli ultimi due pareggi maturati contro Atalanta e Torino, senza tener contro di quello ottenuto in Champions sul campo del Villarreal. Domani all'ora di pranzo è in programma la conferenza stampa di mister Allegri per presentare la gara contro i toscani, di seguito il comunicato del club.



'Domani è già vigilia di campionato: alle 12 in diretta su Juventus Tv parlerà Mister Allegri dalla Sala Stampa dell’Allianz Stadium: a seguire allenamento e partenza per la Toscana'.