Non è proprio andato giù all'Empoli l'episodio avvenuto al 19' del match contro la Juve, quando Zurkowski è finito a terra all'interno dell'area di rigore bianconera dopo un presunto contatto con Rabiot, non sanzionato dal direttore di gara (e nemmeno dal Var). Secondo quanto riferito dai cronisti di DAZN, durante l'intervallo del match il presidente del club toscano Corsi sarebbe andato nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere spiegazioni. Durante il primo tempo la panchina della squadra di casa aveva protestato più volte anche per il metro di giudizio di Maresca, che secondo Andreazzoli e il suo staff era favorevole ai bianconeri.