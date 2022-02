Poco meno di tre ore al fischio d'inizio di Empoli-Juventus: come di consueto, su Juventus.com ecco cinque statistiche per avvicinarsi al match.



Punteggio: Il punteggio più frequente tra Empoli e Juventus in Serie A è l’1-0 a favore dei bianconeri, finale di cinque incontri, il più recente dei quali nel marzo 2019.



Precedenti: La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l'Empoli, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti otto (2N, 2P) - l'ultimo successo interno per i toscani risale all'aprile 1999, 1-0 timbrato da Stefano Bianconi.



I passaggi: La Juventus è quarta per numero di sequenze con 10 o più passaggi in questo campionato (321), mentre l'Empoli si trova in terzultima posizione (123).



Gol subiti: Da una parte nessuna squadra ha subito più gol dell'Empoli nei primi 15 minuti di partita in questo campionato (11), dall'altra solo la Fiorentina (uno) ne ha concessi meno della Juventus (tre) nello stesso intervallo temporale.



Morata: Álvaro Morata ha segnato 29 gol da subentrato nei cinque grandi campionati europei, dal suo esordio in Liga (2010/11) meno solo di Nils Petersen (30) nel periodo.