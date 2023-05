Una giornata tremenda. Ma forse era meglio saperlo domani.



La prima cosa che viene da dire è: può la Juventus prendere 4 pere? Purtroppo sì, se la testa è questa. Se la situazione è questa.



Non ci si può attaccare a delle giustificazioni, come dice Allegri. Ma di fatto le porta anche lui. Dico solo: nonostante quello che è successo, il 4-1 è troppo. Una vergogna. Troppo pesante e non è giustificabile, ad Empoli. Con una squadra tra l'altro già salva...



