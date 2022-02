di Marcello Chirico

Una buona vittoria, per tre ottimi punti, che rafforzano la posizione di classifica e lasciano lo spazio per sognare qualcosa in più. La Juventus vince al Castellani di Empoli e questo era fondamentale. La squadra bianconera, però, dimostra ancora una volta fragilità che si porta dietro dall'inizio di stagione.



Questo il commento alla partita di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com