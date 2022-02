Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Con una rete, Andrea Pinamonti diventerebbe il nono giocatore nella storia dell'Empoli ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A TIM, tuttavia sarebbe il più giovane a riuscirci - l'attaccante dell'Empoli ha sfidato solo una volta la Juventus in una partita interna di campionato, trovando la rete con la maglia del Genoa al Ferraris nel giugno 2020".