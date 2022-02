Arthur ha parlato ai microfoni di JTV prima di Empoli-Juve. Ecco il commento del centrocampista: "Oggi è fondamentale per noi, vogliamo tornare a vincere e ritrovare la fiducia e l’entusiasmo delle ultime settimane per riprendere la corsa in campionato. Dobbiamo neutralizzare i loro punti forti e approfittare di quelli deboli. Dovremo essere uniti, far attenzione alle loro ripartenze e saper soffrire. Loro sanno giocare molto bene la palla e sono pericolosi tra le linee".